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Росія закриває кордон з Білоруссю через коронавірус

Уряд Росії ухвалив рішення закрити кордон з Білоруссю для запобігання поширенню коронавірусу.

Про це заявив прем’єр-міністр Росії Михайло Мішустін.

– Ми також ухвалили рішення про закриття кордону з Білоруссю для переміщення людей, зробили ряд інших попереджувальних кроків, – сказав Мішустін.

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Також він додав, що російський уряд має намір діяти на випередження, щоб не допустити масового поширення коронавірусу.

До речі, в Китаї від коронавірусу вилікувалися 67 тис. 700 людей з 80 тис. 800.

Джерело: ТАСС

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