Продаж нафти марки Brent під час торгів на лондонській біржі ICE вперше за чотири роки опустилася до $30 за барель.

За даними біржі на 11.55 (14.55 за Києвом), котирування подешевшали до $30,2 за барель, впавши на майже 12%.

Ціна на квітневі ф’ючерси нафти марки WTI опустилася на 8,4% до $29,7 за барель.

Падіння цін пов’язане з рішенням Федеральної резервної системи США про зниження базової ставки до 0-0,25%.

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Також вплинуло рекордне падіння обсягів промислового виробництва Китаю через спалах коронавірусу.

Як писали Факти ICTV, причиною масштабного коливання ціни на нафту став конфлікт між Росією та Саудівською Аравією.

На світовому ринку утворився надлишок нафти – Китай, який був одним з найбільших імпортерів, скоротив попит через епідемію коронавірусу.