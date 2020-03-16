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Факти / Світ

У Британії літнім людям рекомендують чотири місяці самоізоляції

Британія посилює заходи по боротьбі з коронавірусом і рекомендує всім людям, які старше 70 років залишатися вдома.

Міністр охорони здоров’я Метт Хенкок підкреслив, що літнім людям необхідно залишатися в самоізоляції до чотирьох місяців.

Читайте: Скільки українців заразилися коронавірусом за кордоном

Також будуть включені повноваження щодо заборони масових зібрань і відшкодування збитків організаціям.

Раніше Факти ICTV писали, що в США стартують клінічні випробування на людях вакцини від коронавірусу.

Джерело: The Times

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