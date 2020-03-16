У Польщі ще два українці захворіли на коронавірус

У Польщі коронавірус виявили у ще двох українців.
Covid-19 діагностували у двох громадян України у містах Цешин та Тихи Сілезького воєводства.
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Один українець приїхав до Польщі з України, другий – з Німеччини.
В Цешині пацієнта, який повернувся з Німеччини, ізольовано в домашніх умовах. Його стан нормальний. Другий пацієнт, який приїхав з України, перебуває у лікарні в місті Тихи, – відзначила речниця воєводи Сілезького воєводства Аліна Кухажевська.
Загалом кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла ще на 25 осіб.
Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Польща закрила кордони для іноземців.
Джерело: Wprost.pl.
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