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У Польщі ще два українці захворіли на коронавірус

У Польщі коронавірус виявили у ще двох українців.

Covid-19 діагностували у двох громадян України у містах Цешин та Тихи Сілезького воєводства.

Читайте: Закриття кордонів для іноземців: в Україну не пустили понад 50 громадян

Один українець приїхав до Польщі з України, другий – з Німеччини.

В Цешині пацієнта, який повернувся з Німеччини, ізольовано в домашніх умовах. Його стан нормальний. Другий пацієнт, який приїхав з України, перебуває у лікарні в місті Тихи, – відзначила речниця воєводи Сілезького воєводства Аліна Кухажевська.

Загалом кількість заражених коронавірусом у Польщі зросла ще на 25 осіб.

Нагадаємо, через пандемію коронавірусу Польща закрила кордони для іноземців.

Джерело: Wprost.pl.

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