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Факти / Світ

У США стартують клінічні випробування на людях вакцини від коронавірусу

У дослідницькому інституті в Сієтлі (США) Kaiser Permanente Washington Health Research Institute перший учасник клінічних випробувань вакцини для захисту від коронавірусу 16 березня отримає експериментальну дозу.

Всього у випробуваннях братимуть участь 45 молодих, здорових волонтерів. Вакцину розробили Національний інститут охорони здоров’я США (NIH) і компанія Moderna Inc.

Читайте: Для США розроблений новий надшвидкий тест на коронавірус

На повноцінне впровадження потенційної вакцини буде потрібно від 12 до 18 місяців.

Раніше Факти ICTV писали, що 13 березня президент Дональд Трамп ввів режим надзвичайної ситуації в США для боротьби з коронавірусом.

Джерело: AP

Фото: Dreamstime

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