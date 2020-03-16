Українцям, які повертаються з деяких регіонів Австрії, рекомендують зробити тест на коронавірус

Громадянам України, які останнім часом відвідували австрійський курорт Ішгль у Тіролі, а також у Санкт-Антоні, рекомендують пройти тест на коронавірус і обмежити своє спілкування.

За словами посла України в Австрії Олександра Щерби, таке прохання пов’язане з тим, що у вказаних регіонах Австрії спостерігаються численні випадки розповсюдження коронавірусу.

Олександр Щерба також додав, якщо можливості зробити тест немає, то краще залишатися в самоізоляції.

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До слова, станом на 16 березня загальна кількість хворих на коронавірус в Австрії становить 860 людей.

Нагадаємо, з опівночі 17 березня Австрія тимчасово припиняє авіасполучення з Україною, Росією, Великою Британією та Нідерландами.

Тобто громадянам цих країн заборонено в’їзд до Австрії прямими авіарейсами.