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Факти / Світ

Як на Мальдівах: канали безлюдної Венеції стали неймовірно чистими

Закрита на карантин через коронавірус Венеція може знову похвалитися чистими каналами.

Спокійну і надзвичайно прозору воду під ногами місцеві жителі побачили завдяки відсутності туристів і припиненню руху каналами.

Люди у соцмережах діляться радістю щодо того, що у воді можна навіть побачити рибок, “як на Мальдівах”.

Читайте: Українцям в Італії продовжать термін перебування на 30 днів

Як відомо, Венеція розташована на півночі Італії, в епіцентрі спалаху коронавірусу.

Нагадаємо, в Італії люди масово вийшли на балкони і оплесками висловили свою підтримку італійським лікарям.

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