У США виникли черги у магазини, які торгують зброєю та боєприпасами.
Продажі різко зросли на тлі повідомлень про карантин у країні.
Чергу до магазину зброї зафіксували у місті Пасифіка в штаті Каліфорнія.
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За останніми даними, в США зареєстровано 3 487 випадків зараження на Covid-19, 68 людей померли.
Як писали раніше Факти ICTV, у США для запобігання поширення коронавірусу вводять нові обмеження.
Влада закликає людей не збиратися групами більше 10 осіб, не відвідувати бари, ресторани і фуд-корти протягом двох тижнів.
Джерело: Ruptly
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