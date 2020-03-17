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Факти / Світ

Американці скуповують зброю та боєприпаси через карантин

У США виникли черги у магазини, які торгують зброєю та боєприпасами.

Продажі різко зросли на тлі повідомлень про карантин у країні.

Чергу до магазину зброї зафіксували у місті Пасифіка в штаті Каліфорнія.

Читайте: У США введено режим надзвичайної ситуації – Трамп

За останніми даними, в США зареєстровано 3 487 випадків зараження на Covid-19, 68 людей померли.

Як писали раніше Факти ICTV, у США для запобігання поширення коронавірусу вводять нові обмеження.

Влада закликає людей не збиратися групами більше 10 осіб, не відвідувати бари, ресторани і фуд-корти протягом двох тижнів.

Джерело: Ruptly

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