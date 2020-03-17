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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 17 березня

Станом на 17 березня у світі коронавірусом інфіковано 182 405 людей. Від хвороби вилікувались вже 79 433 пацієнти.

Від ускладнень, спричинених захворюванням, померли 7 157 осіб.

Найбільше заражених у Китаї – 81 049 людей. Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих в країні становить 27 980, померло 2 158 людей.

На третьому місці за кількістю хворих перебуває Іран. Тут зафіксовано 14 991 заражений.

Читайте: Як поширюється коронавірус Covid-2019 світом – карта і хронологія

Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

  • Німеччина – 7 272;
  • Франція – 6 650;
  • Іспанія – 9 942;
  • Нідерланди – 1 414;
  • Норвегія – 1 347;
  • Швейцарія – 2 330;
  • Швеція – 1 121;
  • Бельгія – 1 058;
  • Данія – 932;
  • Австрія – 1 018;
  • Польща – 177.

Нагадаємо, 16 березня тест підтвердив два перших випадки зараження Covid-19 в Києві. Всього в Україні підтверджено сім випадків інфікування коронавірусом, з них один — летальний.

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