Станом на 17 березня у світі коронавірусом інфіковано 182 405 людей. Від хвороби вилікувались вже 79 433 пацієнти.
Від ускладнень, спричинених захворюванням, померли 7 157 осіб.
Найбільше заражених у Китаї – 81 049 людей. Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих в країні становить 27 980, померло 2 158 людей.
На третьому місці за кількістю хворих перебуває Іран. Тут зафіксовано 14 991 заражений.
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Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:
- Німеччина – 7 272;
- Франція – 6 650;
- Іспанія – 9 942;
- Нідерланди – 1 414;
- Норвегія – 1 347;
- Швейцарія – 2 330;
- Швеція – 1 121;
- Бельгія – 1 058;
- Данія – 932;
- Австрія – 1 018;
- Польща – 177.
Нагадаємо, 16 березня тест підтвердив два перших випадки зараження Covid-19 в Києві. Всього в Україні підтверджено сім випадків інфікування коронавірусом, з них один — летальний.