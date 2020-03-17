Станом на 17 березня у світі коронавірусом інфіковано 182 405 людей. Від хвороби вилікувались вже 79 433 пацієнти.

Від ускладнень, спричинених захворюванням, померли 7 157 осіб.

Найбільше заражених у Китаї – 81 049 людей. Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих в країні становить 27 980, померло 2 158 людей.

На третьому місці за кількістю хворих перебуває Іран. Тут зафіксовано 14 991 заражений.

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Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

Німеччина – 7 272;

Франція – 6 650;

Іспанія – 9 942;

Нідерланди – 1 414;

Норвегія – 1 347;

Швейцарія – 2 330;

Швеція – 1 121;

Бельгія – 1 058;

Данія – 932;

Австрія – 1 018;

Польща – 177.

Нагадаємо, 16 березня тест підтвердив два перших випадки зараження Covid-19 в Києві. Всього в Україні підтверджено сім випадків інфікування коронавірусом, з них один — летальний.