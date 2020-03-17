Пандемія коронавірусу може тривати два роки.

Вірус поширюватиметься хвилями, заявив президент німецького Інституту Роберта Коха Ларс Шаде.

Шаде закликав людей не проводити так звані коронавірусні вечірки, коли люди запрошують додому велику компанію через те, що клуби закриваються.

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– Будь ласка, не робіть цього, – звернувся Шаде до співгромадян.

За даними Інституту Роберта Коха, найбільше хворих на Covid-19 в Німеччині має земля Північна Рейн-Вестфалія – 1407. На другому місці Баварія – 886, на третьому Баден-Вюртемберг – 827.

Раніше ми писали, відповідно до карти поширення коронавірусу від Центру системних досліджень та інжинірингу при Університеті Джона Гопкінса, у світі станом на 17 березня інфіковано майже 170 тис. людей.

Джерело: Інститут Коха