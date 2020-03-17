ПАРЄ скасувала сесію через коронавірус

Через спалах коронавірусної інфекції у Європі скасували весняну пленарну сесію Парламентської асамблеї Ради Європи.
Захід був запланований на 20-24 квітня 2020 року. Президент ПАРЄ Рік Дамс попередньо погодив це питання з Бюро Асамблеї.
– Таке рішення спрямоване на захист безпеки та добробуту членів, гостей та персоналу Асамблеї, – йдеться на офіційному сайті ПАРЄ.
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Йдеться також й про обмеження на поїздки та заходи з карантину, вжиті низкою держав-членів Ради Європи.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що несе коронавірус для економіки України та світу.
Джерело: ПАРЄ
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