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ПАРЄ скасувала сесію через коронавірус

Через спалах коронавірусної інфекції у Європі скасували  весняну пленарну сесію Парламентської асамблеї Ради Європи.

Захід був запланований на 20-24 квітня 2020 року. Президент ПАРЄ Рік Дамс попередньо погодив це питання з Бюро Асамблеї.

– Таке рішення спрямоване на захист безпеки та добробуту членів, гостей та персоналу Асамблеї, – йдеться на офіційному сайті ПАРЄ.

Читайте: Карта поширення коронавірусу у світі – статистика

Йдеться також й про обмеження на поїздки та заходи з карантину, вжиті низкою держав-членів Ради Європи.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що несе коронавірус для економіки України та світу.

Джерело: ПАРЄ

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