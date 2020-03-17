PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

У США через коронавірус вводять нові обмеження

У США для запобігання поширення коронавірусу вводять нові обмеження.

У Флориді закриваються громадські пляжі. Адміністрація Трампа закликає людей не збиратися групами більше 10 осіб, відвідувати бари, ресторани і фуд-корти протягом двох тижнів.

Читайте: Вчені назвали матеріали, на яких коронавірус живе найдовше

Головний спеціаліст з інфекційних захворювань в США, доктор Ентоні Фаучи вважає, що люди повинні серйозно ставитися до карантинних заходів і не відвідувати місця з великим скупченням людей.

До речі, в США стартують клінічні випробування на людях вакцини від коронавірусу.

Джерело: CNN

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка