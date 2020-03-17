В Національному інституті алергії та інфекційних хвороб США тестують вакцину від коронавірусу Covid-19.

Чотирьом волонтерам ввели прототип вакцини, щоб встановити, чи безпечна вона для імунної системи людини.

Всього у тестах візьмуть участь 45 волонтерів віком від 18 до 55 років.

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– Якщо виявиться, що вакцина є ефективною для запобігання захворювання на коронавірус, подальші дослідження триватимуть від 12 до 18 місяців, – каже директор Інституту Ентоні Фочі.

В основу розробки лягли напрацювання над експериментальною вакциною проти MERS – коронавірусу близькосхідного респіраторного синдрому, епідемія якого прокотилася Близьким Сходом у 2012 році.

Всесвітня організація охорони здоров’я зараз розробляє чотири вакцини проти коронавірусу.

Дві з них будуть придатними для тестування на людях через три-чотири місяці.