Всесвітня організація охорони здоров’я рекомендувала не використовувати ібупрофен, а також ліки, які містять його, для самолікування від коронавірусу. Його пропонують замінити парацетамолом.
Про це повідомив прес-секретар ВООЗ Крістіан Ліндмайер під час брифінгу.
– Поки не було нових даних про те, що ібупрофен підвищує ризик смертності. Експерти вивчають інформацію,- заявив він.
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Однак Крістіан Ліндмайер зауважив, якщо ібупрофен виписав лікар і він необхідний за медичними показниками, то його можна приймати.
Нагадаємо, у США стартують клінічні випробування на людях вакцини від коронавірусу. Всього у випробуваннях братимуть участь 45 молодих, здорових волонтерів.
Джерело: Focus online
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