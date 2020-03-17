Яка група крові більше схильна до коронавірусу – дослідження

Люди з II групою крові найбільш вразливі і частіше за інших заражаються коронавірусом Covid-19.

Китайські науковці взяли зразки аналізів понад 2 тис. пацієнтів з лікарень міст Ухань і Шеньчжень.

Для початку дослідники з’ясували пропорцію, з якою різні групи крові розподілені серед піддослідних.

Із майже 4 тис. осіб, які здали тести, у третини була I група, в іншої третини – II. У четвертій частині досліджених – III група і у решти – IV.

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У підсумку з’ясувалося, що 37,75% пацієнтів з II групою захворіли на коронавірус. З III групою крові таких було 26,42%.

Менше було інфікованих у людей з I групою крові – 25,80% і з IV – 10,3%.

Нагадаємо, в Національному інституті алергії та інфекційних хвороб США тестують вакцину від коронавірусу Covid-19.

Чотирьом волонтерам ввели прототип вакцини, щоб встановити, чи безпечна вона для імунної системи людини.

Джерело: Globaltimes