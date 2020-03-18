Через коронавірус Ryanair може скасувати 80% рейсів

Через коронавірус бюджетна авіакомпанія Ryanair може призупинити більшість рейсів із 24 березня 2020 року.

Графіки польотів можуть скоротити на 80%.

– Окрім дуже невеликої кількості рейсів для підтримання необхідного сполучення, переважно між Великобританією та Ірландією, інші рейси будуть скасовані з півночі 24 березня, – йдеться у повідомленні.

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Авіакомпанія перепросила за скасування рейсів та псування планів клієнтів, але для них безпека людей у пріоритеті.

Водночас Ryanair планує підтримувати тісний контакт з міністерствами закордонних справ усіх урядів ЄС щодо репатріації громадян ЄС та готова виконувати рятувальні рейси.

Нагадаємо, авіакомпанія Міжнародні авіалінії України повністю скасувала рейси через пандемію коронавірусної інфекції у світі.

Джерело: The Irish Times