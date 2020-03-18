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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 18 березня

Станом на 18 березня у світі коронавірусом інфіковано 198 004 особи. Водночас вилікувалися вже 81 947 пацієнтів.

Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 7 948 осіб. Найбільше заражених у Китаї – 81 074 осіб.

Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих у країні становить 31 506, хвороба вбила вже 2 503 людини.

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На третьому місці за кількістю хворих знаходиться Іран. Тут зафіксовано 16 169 заражених.

Ситуація із захворюванням коронавірусом у країнах Європи:

  • Німеччина – 9 360;
  • Франція – 7 695;
  • Іспанія – 11 829;
  • Нідерланди – 1 710;
  • Норвегія – 1 471;
  • Швейцарія – 2 700;
  • Швеція – 1 196;
  • Бельгія – 1 243;
  • Данія – 1 024;
  • Австрія – 1 332;
  • Польща – 238.

Станом на 18 березня коронавірусом в Україні заразилися 14 людей, двоє хворих померли.

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