Станом на 18 березня у світі коронавірусом інфіковано 198 004 особи. Водночас вилікувалися вже 81 947 пацієнтів.

Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 7 948 осіб. Найбільше заражених у Китаї – 81 074 осіб.

Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих у країні становить 31 506, хвороба вбила вже 2 503 людини.

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На третьому місці за кількістю хворих знаходиться Іран. Тут зафіксовано 16 169 заражених.

Ситуація із захворюванням коронавірусом у країнах Європи:

Німеччина – 9 360;

Франція – 7 695;

Іспанія – 11 829;

Нідерланди – 1 710;

Норвегія – 1 471;

Швейцарія – 2 700;

Швеція – 1 196;

Бельгія – 1 243;

Данія – 1 024;

Австрія – 1 332;

Польща – 238.

Станом на 18 березня коронавірусом в Україні заразилися 14 людей, двоє хворих померли.