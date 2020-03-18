Станом на 18 березня у світі коронавірусом інфіковано 198 004 особи. Водночас вилікувалися вже 81 947 пацієнтів.
Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 7 948 осіб. Найбільше заражених у Китаї – 81 074 осіб.
Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих у країні становить 31 506, хвороба вбила вже 2 503 людини.
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На третьому місці за кількістю хворих знаходиться Іран. Тут зафіксовано 16 169 заражених.
Ситуація із захворюванням коронавірусом у країнах Європи:
- Німеччина – 9 360;
- Франція – 7 695;
- Іспанія – 11 829;
- Нідерланди – 1 710;
- Норвегія – 1 471;
- Швейцарія – 2 700;
- Швеція – 1 196;
- Бельгія – 1 243;
- Данія – 1 024;
- Австрія – 1 332;
- Польща – 238.
Станом на 18 березня коронавірусом в Україні заразилися 14 людей, двоє хворих померли.