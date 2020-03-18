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Факти / Світ

Ціна нафти Brent впала нижче $28

Ціна нафти Brent втратила 2,5% і опустилася до $27,42 за барель.

Це мінімальна вартість із січня 2016 року.

Вартість нафти марки WTI знизилась на 3,93% і становить $25,93. Така ціна також вперше з 2016-го.

Читайте: Чорний тиждень світової економіки: як вплине на Україну здешевшання нафти

Від сильнішого падіння ціни на нафту утримує інформація про те, що США і Китай вирішили поповнити стратегічні резерви через карантин у багатьох країнах.

Раніше Факти ICTV розповідали про те, що АМКУ чекає на зниження цін на бензин після обвалу вартості нафти. Чиновники обіцяють уважно стежити за динамікою цін на ринку роздрібної торгівлі і карати спекулянтів.

Джерело: ICE

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