У США у всіх штатах підтвердили інфікування коронавірусом

Західна Вірджинія – останній штат США, в якому зафіксували інфікування новим коронавірусом.
У США вже майже 6 тис. людей захворіли на коронавірус. В результаті президент Дональд Трамп оголосив надзвичайний стан в країні.
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Крім того, всі штати США проводять, перевіряють і використовують свої власні тести, а не чекають схвалення FDA.
Медичні та державні чиновники широко звинувачують брак тестування в різкому зростанні кількості випадків захворювання в США.
Раніше Факти ICTV писали, що в Національному інституті алергії та інфекційних хвороб США тестують вакцину від коронавірусу Covid-19.
Чотирьом волонтерам ввели прототип вакцини, щоб встановити, чи безпечна вона для імунної системи людини.
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