У Туреччині підтвердили першу смерть від Covid-19

МОЗ Туреччини підтвердив перший випадок смерті від коронавірусу Covid-19.
За словами міністра охорони здоров’я Фахреттіна Коджа, хворому, який помер, було 89 років.
– Він заразився від свого працівника, який повернувся з поїздки до Китаю, – уточнив він.
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На даний момент загальна кількість інфікованих у Туреччині становить 98 осіб.
Станом на 18 березня у світі коронавірусом інфіковано 198 004 особи. Водночас вилікувалися вже 81 947 пацієнтів. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 7 948 осіб.
Джерело: Anadolu
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