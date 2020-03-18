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У Туреччині підтвердили першу смерть від Covid-19

МОЗ Туреччини підтвердив перший випадок смерті від коронавірусу Covid-19.

За словами міністра охорони здоров’я Фахреттіна Коджа, хворому, який помер, було 89 років.

– Він заразився від свого працівника, який повернувся з поїздки до Китаю, – уточнив він.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

На даний момент загальна кількість інфікованих у Туреччині становить 98 осіб.

Станом на 18 березня у світі коронавірусом інфіковано 198 004 особи. Водночас вилікувалися вже 81 947 пацієнтів. Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 7 948 осіб.

Джерело: Anadolu

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