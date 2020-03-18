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Факти / Світ

В Італії почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах

В Італії найближчим тижнем почнуть тестувати вакцину від коронавірусу на тваринах.

Вакцину розробили італійські вчені компанії Takis. Її отримали на підставі фрагмента генетичного матеріалу вірусу.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

У разі одержання позитивних результатів перших випробувань вакцину можуть почати тестувати на людях вже восени.

Всього в світі зафіксували 191 683 випадків коронавірусу. Першу позицію за кількістю хворих і випадків смерті, як і раніше, займає Китай – 81 086 випадків.

Раніше Факти ICTV писали, що в Україні підтвердили ще 7 випадків зараження Covid-19.

Джерело: ANSA

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