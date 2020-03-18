В’язниця, штрафи та страта: як у світі карають за недотримання карантину

Сума штрафу в Україні за порушення умов карантину перевищує $1,2 тис., однак у світі ця сума в рази більша.

За порушення правил карантину та умисне інфікування інших людей передбачається адміністративна (штраф від 17 до 34 тис. грн) та кримінальна відповідальність (арешт на 6 місяців або обмеження чи позбавлення волі на 3 роки).

Якщо порушення правил обсервації спричинило смерть або інші тяжкі наслідки – порушнику передбачено від 5 до 8 років ув’язнення.

В інших країнах за порушення правил карантину загрожує штраф від $200 до $1 млн (Канада і Чехія)

Також передбачений тюремний термін та навіть смертна кара.

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Нагадаємо, 17 березня депутати Верховної Ради проголосували за закон щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної інфекції.

Документ передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом. Також є можливість взяти відпустку під час карантину. Передбачені додаткові виплати медперсоналу, який задіяний у ліквідації епідемії.

Джерело: Ukrainian Institute for the Future