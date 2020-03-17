Які обмеження ввели країни Європи через пандемію коронавірусу

Пандемія коронавірусу охопила увесь світ, станом на 18 березня зафіксовано 196 639 випадків зараження Covid-19.

Епіцентром поширення хвороби у Європі стала Італія,через що низка країн закрили свої кордони, припинила будь-яке сполучення між містами та закрила всі навчальні заклади.

Євросоюз вирішив для протидії пандемії Covid-19 тимчасово заборонити пересування через свої зовнішні кордони терміном на 30 днів.

Західна Європа

Австрія

В Австрії зафіксовано 1 332 випадки зараження. У зв’язку з цим австрійська влада заборонила в’їзд для італійців. Австрійців, які наразі в Італії, уряд хоче терміново евакуювати та зобов’язати їх пройти 14-денний домашній карантин.

16 березня припинено авіасполучення з Францією, Швейцарією та Іспанією, австрійцям в цих країнах рекомендовано повернутися додому.

Бельгія

Торгові заклади, які забезпечують базові потреби, такі як аптеки, продуктові і зоомагазини залишаться відкритими. Решта магазинів будуть зачинені протягом вихідних.

Ресторани, кафе та нічні клуби будуть закриті на час дії посилених заходів безпеки. Також скасовані розважальні, спортивні та культурні заходи, незалежно від того, хто виступає їх організатором і який їх розмір.

Громадянам не рекомендують користуватися громадським транспортом, якщо в цьому немає крайньої необхідності.

Ліхтенштейн

У країні зафіксовано чотири випадки інфікування. Карантин не введено.

Люксембург

У країні зафіксовано 140 випадків інфікування – на тлі спалаху коронавірусу уряд Люксембургу вирішив закрити на карантин усі школи. Попередньо, вимушені канікули триватимуть від понеділка до 27 березня, а школярі перейдуть на дистанційне навчання.

Батьків пообіцяли забезпечити додатковою відпусткою для догляду за маленькими дітьми. Обмеження на кордонах не введено.

Монако

У країні зафіксовано 7 випадків інфікування. Карантин не введено.

Нідерланди

З 16 березня школи та дитячі центри у всій країні закриті на карантин. Бари, ресторани та спортивні клуби також не працюють.

Школи будуть відкритими лише для дітей батьків, які мають життєво важливу роботу, наприклад, тих, хто працює в охороні здоров’я або для служб швидкого реагування.

У Нідерландах зафіксовано 1 708 випадків захворювання на коронавірус, 20 пацієнтів померли. Обмеження на в’їзд/виїзд з країни не введено.

Німеччина

Берлінським сенатом закрито усі державні культурні заклади, до 17.03.2020 мають бути закриті усі освітні заклади. Інші федеральні землі планують вводити аналогічні заходи найближчим часом.

16 березня, Німеччина частково закрила кордони з Данією, Францією, Люксембургом, Австрією і Швейцарією через коронавірус.

Франція

У Франції, де від захворювання загинуло 148 осіб, з 14 березня закриті кафе, ресторани, кінотеатри та більшість магазинів.

Країна з населенням 63,5 мільйона людей зареєструвала понад 7 683 підтверджені випадки коронавірусу.

Влада Французької Полінезії (заморська територія Франції) ввела заборону на входження круїзних лайнерів в акваторії островів архіпелагу. З 15.03.2020 до нового розпорядження в країні оголошена третя стадія (найвища) епідемії коронавірусу.

Швейцарія

Уряд Швейцарії ухвалив рішення закрити навчальні заклади до 4 квітня, заборонити заходи за участі понад 100 людей та посилити прикордонні перевірки.

в’їзд з Італії обмежений. Дозвіл на в‘їзд – лише для громадян Швейцарії, осіб з посвідкою на проживання у Швейцарії та для тих, хто працює в Швейцарії;

в’їзд із країн та районів ризику обмежений. Запроваджено шенгенський прикордонний контроль.

Південна Європа

Албанія

Албанія запровадила триденну комендантську годину через коронавірус, за порушення громадянам загрожує до 5 тис. євро штрафу.

Андорра

У країні виявили 16 випадків коронавірусу. Карнтин не оголошено.

Боснія і Герцоговина

Влада Боснії і Герцеговині запровадила в країні надзвичайний стан через поширення коронавірусу.

За словами прем’єр-міністра Зорана Тегелтіжа, боснійський уряд запровадив надзвичайний стан по всій території країни.

При цьому він додав, що у країні буде створений координаційний центр для боротьби з пандемією.

Зазначається, що нині в Боснії і Герцеговині підтверджено 26 випадків захворювання коронавірусом. Двоє вже вилікувалися.

Греція

У країні припинено автомобільний, морський і повітряний зв’язок з Албанією та Північною Македонією, за винятком перевезення вантажів та в’їзду громадян Греції.

припинено морське та повітряне сполучення з Італією, повітряне – з Іспанією;

введена заборона на прохід круїзних суден;

Закрито навчальні заклади й освітні установи;

введено запобіжні карантинні заходи у трьох регіонах країни.

Іспанія

Оголошено надзвичайний стан. Фізичним особам дозволяється переміщуватися (пішки чи на особистих транспортних засобах) у разі крайньої необхідності.

закрито навчальні заклади прийнято усіма автономними областями Іспанії;

населенню рекомендується обмежити виїзди за кордон;

припинено роботу на території усієї країни закладів торгівлі, окрім продовольчих товарів та засобів першої необхідності;

уряди Іспанії і Португалії визначають заходи з охорони здоров’я на кордоні між країнами. Не виключається ймовірність закриття кордону між Іспанією і Португалією.

Італія

В країні обмежено в’їзд для іноземців.

обмежено авіа, залізничне та автомобільне пасажирське сполучення;

запроваджено заборону залишати межі населеного пункту проживання без особливої потреби;

проживання без особливої потреби; скасовано масові заходи;

школи та ВНЗ перейшли на дистанційне навчання за спеціальними програмами;

встановлення єдиного режиму роботи для закладів громадського харчування, які тепер відчинені тільки з 06.00 до 18.00.

Північна Македонія

Політичні партії Північної Македонії вирішили перенести парламентські вибори 12 квітня через спалах коронавірусу.

Країна ввела низку заходів для стримування поширення захворювання, серед яких – заборона на громадські зібрання та в’їзд іноземних громадян. Країна також закрила більшість прикордонних переходів.

Мальта

Уряд Мальти наразі не бачить необхідності повної ізоляції жителів вдома, але поступово вводить обмежувальні заходи, щоб зменшити градус поширення вірусу.

Міністр внутрішніх справ Байрон Каміллері заявив, що підрозділ поліції з питань адміністративного правопорядку працює цілодобово для виконання заходів карантину. Всього було проведено 376 перевірок та виписано п’ять штрафів.

Португалія

Через пандемію коронавірусу на кордоні Португалії та Іспанії працюватиме тільки 9 пунктів пропуску

Скасовуються всі заняття в школах і вищих навчальних закладах щонайменше до 9 квітня.

Клуби та бари будуть закриті, робота торгових центрів та інших громадських служб буде обмежена, щоб уникнути переповнення в приміщеннях, максимальна місткість ресторанів буде зменшена на третину.

Сербія

У країні оголошено надзвичайний стан, закрито кордони для в’їзду іноземних громадян.

заборона проведення спортивних заходів за участю глядачів,

заборона проведення масових заходів, кількість учасників яких перевищує 100 осіб.

Словенія

Країна посилила контроль на кордоні з Італією. Припинено залізничні, а також автобусні перевезення через кордон між Італією та Словенією;

введено заборону на приземлення літаків з італійських аеропортів, які розташовані в найбільш уражених вірусом регіонах;

урядовим указом заборонено проведення масових публічних заходів за участю більш ніж 100 осіб;

призупинені заняття у всіх навчальних закладах.

Хорватія

Усі іноземці, які в’їжджають в Хорватію з уражених коронавірусом регіонів повинні пройти карантин.

Чорногорія

Ця країна стала останню, в карті Європи, де виявили коронавірус. Про інфікування чорногорців повідомив прем’єр-міністр Чорногорії Душко Маркович.

заборона в’їзду та виїзду з/до Чорногорії з/до Італії, Іспанії, Південної Кореї, Ірану та провінцію Хубей (КНР). Перелік країн може змінюватися в залежності від епідеміологічної ситуації;

до громадян, які прибули із зазначених країн застосовується обов’язковий карантин протягом 14 днів;

посилення прикордонного контролю по відношенню пасажирів, які повертаються з країн, де є зареєстровані випадки нового короновірусу.

Північна Європа

Велика Британія

У королівстві скасовано пряме авіаційне сполучення з регіонами світу, де фіксується найбільша кількість випадків інфекції.

карантин запроваджено лише в окремих школах, учні яких у лютому 2020 року побували в північній Італії.

Данія

13 березня Данія долучилися до низки країн ЄС, які ухвалили односторонні рішення щодо закриття кордонів для іноземців.

Влада усвідомлює, що закриття кордонів призведе до негативних наслідків для бізнесу і для жителів Данії, але ситуація демонструє, що такі рішення виправдані, зазначила глава уряду Фредеріксен.

Естонія

Запроваджено надзвичайний стан до 1 травня та обмежено перетин зовнішнього і внутрішнього кордонів Шенгенської зони. В Естонію в подальшому зможуть в’їхати тільки громадяни Естонії та особи, які мають посвідку на проживання.

заборонені масові заходи;

не працюють навчальні заклади;

заборонено захід круїзних суден до портів Естонії;

у пунктах перетину кордону вводиться санітарний контроль з метою виявлення у людей симптомів коронавірусу;

усі іноземці, які в’їжджають в Естонію з уражених коронавірусом країн та регіонів повинні забезпечити своє перебування у домашньому карантині протягом двох тижнів.

Ірландія

Ірландія оголосила про закриття шкіл, коледжів та інших державних установ у відповідь на поширення коронавірусу.

Ісландія

Департамент цивільного захисту та управління надзвичайними ситуаціями оголосив надзвичайний стан в Ісландії після того, як було встановлено, що двоє людей заразилися коронавірусом на території країни.

Латвія

З 17 березня до 14 квітня Латвія забороняє наземні та повітряні пасажирські перевезення через кордон. Це стосується залізничних, автобусних та паромних перевезень. Вантажні перевезення залишаться.

Латвійці зможуть повернутися в країну, а іноземці — покинули Латвію. Водночас дипломатичні установи не зможуть видавати візи до 14 квітня.

У Латвії забороняють проведення публічних заходів. Неорганізовані заходи дозволяються, якщо в них беруть участь до 50 людей. Такі зібрання мають закінчуватись до 23 години.

Литва

Уряд Литви оголосив 14-денний карантин у всій країні. На цей час іноземцям, якщо вони не працюють і не постійно проживають у Литві, забороняють в’їжджати в країну будь-яким транспортним засобом. Обмеження не стосується дипломатів та персоналу НАТО.

Литовцям, які зараз за кордоном, рекомендують повернутися. Зазначається, що громадян Литви також стосуватиметься обмеження виїжджати з-за межі країни.

На час карантину заборонені всі публічні заходи. Також на два тижні закриваються бари, ресторани, магазини, за винятком продуктових та аптек.

Норвегія

Запроваджено обов’язковий карантину для всіх громадян, які в’їжджають на територію Норвегії (стосується всіх громадян, які в’їхали на територію Норвегії, починаючи з 27 лютого 2020 року).

З 16 березня закрито кордони для іноземних громадян, які не мають дозволу на проживання в Норвегії.

Фінляндія

Прем’єр-міністр Фінляндії Санна Марін оголосила надзвичайний стан і ряд нових заходів з боротьби з пандемією коронавірусу.

Фінляндія негайно закриє свої кордони і закликає своїх громадян за кордоном повернутися додому.

Громадяни, яким понад 70 років, повинні самоізолюватись на карантин.

Швеція

Уряд Швеції рекомендує всім коледжам і університетам запровадити дистанційне навчання з середи, 18 березня.

Заклади початкової і дошкільної освіти поки що працюватимуть без змін.

Східна Європа

Білорусь

Білорусь наразі не планує забороняти в’їзд на територію країни іноземних громадян з країн високого рівня небезпеки (КНР, Італія, Іран), закривати кордон чи суттєво обмежувати контакти з іноземними організаціями.

Болгарія

Запроваджено надзвичайний стан та призупинено відвідування торгово-розважальних центрів, дискотек, барів (банки, продуктові магазини, аптеки продовжуватимуть працювати у штатному режимі).

призупинено заняття у дитячих садках, школах, вищих навчальних закладах (здійснюється перехід на дистанційну форму навчання);

заборона проведення масових заходів;

запроваджується дистанційна форма роботи.

Молдова

У країні введено Червоний рівень небезпеки, скасовуються усі регулярні авіарейси з Італією, Іспанією і Францією.

Найближчим часом Молдова призупинить міжнародне пасажирське автомобільне сполучення регулярних і нерегулярних рейсів, залізничне сполучення в/з Молдови, а також діяльність низки пунктів пропуску на молдовсько-українському та молдовсько-румунському кордоні.

введено заборону на проведення масових заходів;

закрито всі навчальні заклади;

посилено відповідальність за недотримання проти епідеміологічних заходів;

скасовано роботу міського транспорту у м. Кишинів.

Польща

З 15 березня іноземцям заборонено в’їжджати до країни, а поляки, які повертаються на батьківщину, повинні провести два тижні на карантині.

відновлюється прикордонний контроль на кордонах Польщі з країнами ЄС;

призупиняється міжнародне повітряне та залізничне сполучення;

обмежено діяльність торгових центрів (працюватимуть лише продуктові магазини та аптеки);

закрито навчальні (школи, вузи) та дошкільні заклади.

Румунія

У країні запроваджено надзвичайний стан, призупинено діяльність низки пунктів пропуску на кордоні Румунії з Сербією, Угорщиною, Болгарією, Молдовою і з Україною.

Призупинено авіа, залізничне та автомобільне пасажирське сполучення з Італією.

оператори авіакомпаній зобов’язані не допускати на посадку іноземців, які прибувають до Румунії транзитом з Італії, Китаю, Ірану та Південної Кореї;

скасовано заняття у навчальних закладах;

забороняється проведення публічних заходів, кількість учасників яких перевищує 1000 осіб.

Словаччина

Уряд Словаччини також закрив свої кордони для іноземців. 13 березня на усіх прикордонних переходах країни з сусідніми державами, окрім Польщі, – жорсткий контроль.

закрито міжнародні аеропорти;

припинено діяльність малих пунктів пропуску;

припинені міжнародні залізничні та автобусні перевезення;

запроваджено обов’язковий 14-денний домашній карантин для всіх громадян, які повертаються з країн найбільшого ризику;

закрито культурні заклади.

Угорщина

Країна закрила кордони для всього пасажирського транспорту, в країну зможуть потрапити тільки угорці.

запроваджено надзвичайний стан;

заборона в’їзду на територію Угорщини всіх осіб, які прямують з території Китаю, Південної Кореї, Італії, Ірану та Ізраїлю;

введено прикордонний контроль на угорсько-словенському, угорсько-австрійському кордонах ;

; посилені заходи безпеки та контролю на угорсько-хорватському кордоні.

Україна

16 березня Україна закрила іноземцям свій кордон для в’їзду в країну, аби не допустити проникнення коронавірусу. При цьому поки українці мають можливість повернутися додому з будь-якої точки світу.

Чехія

Уряд Чехії через загрозу поширення коронавірусу вирішив повністю закрити кордони країни для іноземців.

Чехам та іноземцям, які постійно проживають у країні, забороняється виїжджати за кордон.

заборонено проведення будь-яких культурних, спортивних, релігійних та інших акцій, участь у яких бере більше 30 осіб, закриваються для відвідання громадськості спортивні зали, розважальні заклади та галереї;

зачинено в нічний час заклади громадського харчування (з 20.00 вечора до 06.00 ранку);

заборонено здійснювати міжнародні наземні транспортні перевезення більше 9 пасажирів в одному транспортному засобі для перевізників, які в’їжджають на територію Чехії.

17 березня Верховна Рада України ухвалила низку законів, які стосуються карантину в Україні. Зокрема закон, який передбачає адміністративну та кримінальну відповідальність за порушення обсервації та умисне зараження людей коронавірусом.

Нагадаємо, з 12 березня по всій Україні почався карантин у зв’язку з розповсюдженням у світі коронавірусу. Так, усі навчальні заклади, включно з приватними, закрили на три тижні, до 3 квітня. Також в країні обмежили масові зібрання понад 200 людей.

З 16 березня Україна на два тижні закриває кордон для іноземних громадян, щоб обмежити поширення коронавірусу.