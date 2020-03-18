Євробачення-2020 скасували через коронавірус

Пісенний конкурс Євробачення-2020, який мав відбутися в Нідерландах у травні 2020 року, скасували через коронавірус.
Оргкомітет конкурсу ухвалив рішення перенести Євробачення на 2021 рік. Конкурс відбудеться в Роттердамі, де візьмуть участь усі артисти, які пройшли відбір на Євробачення-2020.
– Європейський союз мовлення ухвалив важке рішення не продовжувати організацію конкурсу. Здоров’я артистів, персоналу та відвідувачів, а також ситуація в Нідерландах та в Європі, призвели до такого рішення, – йдеться в заяві.