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Факти / Світ

Заразився від господині: від коронавірусу вперше помер собака

У Гонконзі помер єдиний собака, який раніше заразився коронавірусом.

Його господиня відмовилася проводити розтин. Помер 17-річний померанський шпіц після того, як його вилікували і повернули додому.

Читайте: Симптоми коронавірусу Сovid-19: як виявити хворобу

Собака перебував з 26 лютого під примусовим карантином в державній установі, додому його повернули 14 березня.

Під час карантину собаці зробили п’ять тестів. Його 60-річна господиня також перехворіла на коронавірус.

Раніше Факти ICTV писали, що в Греції покарали порушників заходів карантину.

Джерело: South China Morning Post

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