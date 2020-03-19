Через коронавірус Португалія оголосила надзвичайний стан

Через пандемію коронавірусу Португалія оголосила про надзвичайний стан.

Заходи розпочнуться 19 березня і триватимуть до 2 квітня 2020 року.

– Йдеться про обмеження руху людей, тимчасове призупинення права працівників у життєво важливих секторах – охорона здоров’я, цивільний захист, безпека та оборона – на страйк, а також заборону на протести та соціальні чи релігійні збори, – повідомляється в урядовій постанові.

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Надзвичайний стан також дасть можливість уряду вимагати від підприємств надавати послуги та змінювати свою діяльність чи ціни на товари відповідно до потреб країни. Він також може вимагати, щоб персонал у життєво важливих секторах працював в іншому місці, ніж зазвичай, і в різний час.

Напомним, раніше ми писали про те, як в різних країнах світу карають громадян за недотримання карантину.

Джерело: Politico