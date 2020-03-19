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Факти / Світ

Коронавірус не виведений штучно – дослідження

Міжнародна група вчених провела дослідження і з’ясувала, що коронавірус виник внаслідок природньої еволюції.

За результатами аналізу структури коронавірусу SARS-CoV-2, він не був виведений штучно у лабораторії.

Аналіз генетичного шаблону білкових шипів на зовнішній стороні вірусу показує, як він захоплює та проникає через зовнішні стінки клітин людини і тварин.

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За словами вчених, природну еволюцію вірусу також підтверджує його молекулярна структура.

Основа SARS-CoV-2 істотно відрізняється від вже відомих коронавірусів і в основному нагадує споріднені віруси, виявлені у кажанів і ящерів.

Раніше Факти ICTV писали, що у світі більше 215 тис. осіб інфіковані коронавірусом.

Джерело: Nature

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