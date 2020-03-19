CNN проаналізував перебіг зараження на коронавірус в Південній Кореї та Італії та виживання хворих на Covid-19 у цих країнах. Як з’ясувалося, практика боротьби з інфекцією та гендерно-вікові характеристики тих, хто захворів, вплинули на показник виживання після захворювання на коронавірус.

Які це фактори?

Фактор 1. Можливість зробити тест на коронавірус

Тестування не допускає поширення інфекції серед населення.

– У Південній Кореї рівень тестування був досить високим – 3 592 тести на мільйон людей станом на 8 березня, а смертність серед заражених досить низькою – 66 смертей. Італія ж навпаки тестує значно менше людей – близько 826 осіб на мільйон, а смертність серед тих, у кого діагностували коронавірусну інфекцію, приблизно в 10 разів вища, – йдеться у матеріалі.

Фактор 2. Середній вік населення у країні

У країні з молодим населенням менше смертей від коронавірусу.

– За даними ООН на 2015 рік, Італія є другою після Японії за часткою літніх людей – 28,6% жителів цієї країни старші 60 років. Натомість у Південній Кореї лише 18,5% населення – люди, яким 60 і більше років, – наводить приклад CNN.

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Фактор 3. Стать

Важливу роль відіграє стать хворих: жінки частіше виживають після захворювання коронавірусом, дішли висновку журналісти ЗМІ.

– Під час спалаху в Китаї рівень смертності становив 4,7% у чоловіків і 2,8% у жінок. Це теж стало гарною новиною для Південної Кореї, де 62% випадків сталися саме серед жінок, – повідомляється у статті.

Фактор 4. Куріння

Куріння – ще один фактор, який впливає на рівень виживання.

– В Італії та Південній Кореї частка курців приблизно однакова: 24% та 27% відповідно. Проте серед курців у цих країнах є велика гендерна відмінність: в Італії курять 28% чоловіків проти 20% жінок, а в Кореї це близько 50% чоловіків і менш як 5% жінок, – підсумовує CNN.

Отже, у країнах, де у громадян є змога зробити тест на коронавірус, а саме населення молоде та не курить, більше шансів перенести пандемію без значних втрат.

В Україні ж поки тести на коронавірус не можна придбати в аптеках. Тестують громадян лише в лікарнях після звернення. Як заявив головний лікар країни Віктор Ляшко, нині Україна очікує більше 1 млн тестів.

Перевагою України є те, що у нас більшість населення складають жінки – 53,7 % проти 46,3 % (станом на 2019 рік). А ось мінусом буде захоплення українцями палінням та середній вік – старше 40 років.

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