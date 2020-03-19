Не тільки Україна: у Лондоні закривається метро через Covid-19

У столиці Великобританії Лондоні з 19 березня закриваються 40 станцій метро, будуть скорочені автобусні маршрути.
Таке рішення ухвалено для запобігання поширенню коронавірусу, а також у зв’язку зі зменшенням пасажиропотоку.
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З 20 березня буде закрита гілка метро Waterloo & City line, яка сполучає залізничний вокзал Ватерлоо з діловим центром Сіті. На наземному метро теж будуть введені обмеження.
Нагадаємо, 16 березня прем’єр Британії Борис Джонсон рекомендував співгромадянам перейти на віддалену роботу, припинити всі контакти і поїздки, відмовитися від відвідування масових заходів, пабів, клубів і театрів. З п’ятниці в країні закриються всі школи.
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