Світ зійшов з розуму: Лукашенко назвав коронавірус психозом

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав коронавірус психозом.

Лукашенко вважає, що люди можуть більше постраждати від паніки, ніж від самого коронавірусу.

– Незважаючи на якусь критику з мого боку, я цей коронавірус називаю не інакше як психозом і від цього ніколи не відмовлюся, бо разом з вами пережив уже багато психозів, і ми знаємо, до чого це призводило. Абсолютно переконаний, що це один із таких самих психозів, який комусь буде на руку, а кому-то і на шкоду, – говорить він.

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Водночас президент відзначив, що влада повинна виходити з тієї обстановки, яка складається в країні та за її межами.

– Чому я себе так поводжу? Тому що я абсолютно переконаний, що ми можемо більше постраждати від паніки, ніж від самого вірусу. Ось це мене найбільше хвилює.

На думку Лукашенка, цивілізований світ зійшов з розуму, а політики вже почали використовувати ситуацію заради своїх інтересів.

Раніше Факти ICTV писали, що глава Tesla і SpaceX Ілон Маск розкритикував гостру реакцію на поширення коронавірусу і назвав це тупістю.

Джерело: Белта