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Факти / Світ

У князя Монако Альбера II позитивний тест на Covid-19

У 62-річного князя Монако Альбера ІІ виявили коронавірус, проте стан його здоров’я наразі не викликає занепокоєння.

Він продовжить працювати у своїх покоях і перебуватиме на постійному зв’язку з членами уряду.

За князем наглядає особистий лікар.

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Альбер ІІ став першим главою держави, у якого виявили SARS-CoV-2.

Нагадаємо, раніше коронавірус підозрювали у президента Бразилії Жаїра Болсонару. Перший тест дав позитивний результат, але другий був негативним.

Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом, два з них – летальні.

Фото: Palais Princier de Monaco – Prince’s Palace of Monaco

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