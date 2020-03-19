У князя Монако Альбера II позитивний тест на Covid-19

У 62-річного князя Монако Альбера ІІ виявили коронавірус, проте стан його здоров’я наразі не викликає занепокоєння.
Він продовжить працювати у своїх покоях і перебуватиме на постійному зв’язку з членами уряду.
За князем наглядає особистий лікар.
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Альбер ІІ став першим главою держави, у якого виявили SARS-CoV-2.
Нагадаємо, раніше коронавірус підозрювали у президента Бразилії Жаїра Болсонару. Перший тест дав позитивний результат, але другий був негативним.
Наразі в Україні зафіксовано 18 випадків інфікування коронавірусом, два з них – летальні.
Фото: Palais Princier de Monaco – Prince’s Palace of Monaco
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