У США двоє конгресменів підхопили коронавірус

Випадки коронавірусу підтвердилися у американських конгресменів Маріо Діас-Баларта та Бена Макадамса.
Вони стали першими членами Конгресу, у яких підтвердили зараження Covid-19.
Всього в світі зафіксували 218 815 випадків коронавірусу. З них 84 114 пацієнтам вдалося вилікуватися, а 8 810 людей від хвороби померли.
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На першому місці за кількістю інфікованих залишається Китай, де зафіксували 81 138 випадків Covid-19. Другу позицію займає Італія з 35 713 випадками, а третю – Іран, де зафіксували 17 361 випадок Covid-19.
Раніше Факти ICTV писали, де пройти тест на коронавірус в Києві і регіонах.
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