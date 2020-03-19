У світі більше 215 тис. осіб інфіковані коронавірусом

Станом на 07.20 19 березня в світі нараховується 218 814 тис. осіб, які інфіковані коронавірусом Covid-19, число жертв інфекції досягло 8,810 тис., одужали понад 84 тис. пацієнтів.

За минулу добу кількість підтверджених випадків захворювання у світі виросло на 18,5 тис., кількість померлих – на 882.

У материковому Китаї за останню добу було зареєстровано 11 летальних випадків через пневмонію та виявлено 13 нових хворих, з них 12 – люди, які прибули з-за кордону.

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З грудня кількість жертв коронавірусу в країні становила 3,237 тис. осіб, зареєстровано – 80,894 тис. випадків захворювання.

До 2,978 тис. збільшилася кількість жертв у Італії. Зза добу зареєстровано 475 нових випадків позитивних результатів. Всього в країні інфіковано 35,713 тис. осіб.

Нагадаємо, через різкий спалах коронавірусу в Італії з 10 березня на всій території країни діє карантин.

Громадяни можуть їздити тільки на роботу або пересуватися у разі надзвичайних ситуацій в сім’ї.