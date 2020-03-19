Вселенський патріарх доручив зупинити усі служби в храмах до кінця березня

Вселенський патріарх Варфоломій наказав церквам припинити проводити служби і обряди до кінця березня задля боротьби з поширенням коронавірусу.

Патріархат, який є резиденцією духовного лідера близько 300 млн православних християн у всьому світі, оголосив про це у своїй заяві.

– Сьогодні ми повністю заявляємо про наше церковне рішення і мандат припинити всі богослужіння, події і обряди, за винятком приватних молитов в церквах, які будуть відкриті до кінця березня, – сказав патріархат.

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Він закликав усіх обмежити свої поїздки і залишатися у своїх будинках для власної безпеки і безпеки населення.

Раніше в Українській греко-католицькій церкві зазначили, що вважають за потрібне не торкатися і не цілувати ікони під час поширення коронавірусу.

Джерело: Paraskhnio