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Факти / Світ

Більшість хворих на коронавірус до 50 років потребують госпіталізації – ВООЗ

Дані коронавірусу в світі показують, що значну частку пацієнтів, які потребують госпіталізації, складають люди у віці до 50 років.

Про це під час брифінгу заявив генеральний директор ВООЗ Тедрос Аданом Гебреісус.

– Кожна загибель людини – це трагедія. Це також мотивація посилитися і зробити все можливе, щоб зупинити передачу (коронавірусу – Ред.) і врятувати життя, – сказав Тедрос Аданом Гебреісус.

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Також він звернувся до молодого покоління із заявою, що воно непереможне.

– Цей коронавірус може покласти вас до лікарні на кілька тижнів, або навіть вбити вас. І навіть якщо ви не захворіли, вибір, який ви зробите, може вплинути на життя і смерть іншої людини, – додав директор ВООЗ.

Раніше Факти ICTV писали, що українські дослідники розробили тести для діагностики коронавірусу.

Джерело: World Health Organization

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