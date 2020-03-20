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Факти / Світ

Коронавірус у США: жителям Каліфорнії наказали не виходити з дому

Усім 40 млн мешканцям Каліфорнії (США) наказано залишатися вдома, щоб запобігти поширенню коронавірусу, заявив у зверненні губернатор штату Гевін Ньюсом.

За його прогнозами, близько 56% населення Каліфонії, а це 25,5 млн людей, можуть заразитися коронавірусом протягом восьми тижнів.

Тому, як наголосив Ньюсом, люди можуть виходити з дому лише у випадку крайньої потреби. Такі жорсткі обмеження діють лише на рівні одного штату.

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Скільки вони триватимуть, поки невідомо.

Водночас працюватимуть АЗС, аптеки та продуктові магазини.

Станом на 20 березня у США коронавірусом заразилися 14 250 осіб, померли вже 205 людей та 121 одужала.

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Джерело: CNN

Фото: Dreamstime

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