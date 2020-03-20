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Факти / Світ

Коронавірус у Великій Британії: Джонсон розпорядився закрити всі заклади

У Великій Британії за добу від коронавірусу померли майже 40 осіб. Вік померлих від Covid-19 варіювався від 50 до 99 років.

Кількість випадків коронавірусу в країні перевищує 3,2 тис. Всього від вірусу померли 167 осіб.

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Також для запобігання поширенню коронавірусу глава уряду Великої Британії Борис Джонсон розпорядився закрити всі кафе, паби, ресторани і спортзали в країні.

– Ми хотіли б, щоб ви залишалися вдома для того, щоб врятувати життя, – звернувся британський прем’єр до жителів країни.

Раніше Факти ICTV писали, що студентів медвузів хочуть залучити до боротьби з коронавірусом.

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