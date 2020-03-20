Станом на 20 березня у світі коронавірусом інфіковано 224 517 осіб. Водночас вилікувалися вже 86 025 пацієнтів.
Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 10 030 осіб. Найбільше заражених у Китаї – 81 193 людини.
Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих у країні становить 41 035, нова хвороба вбила вже 3 405 осіб.
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На третьому місці за кількістю хворих Іран. Тут зафіксовано 18 407 заражених та 1 284 смерті.
Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:
- Німеччина – 15 320;
- Франція – 11 010;
- Іспанія – 18 077;
- Нідерланди – 2 488;
- Норвегія – 1 471;
- Швейцарія – 4 164;
- Швеція – 1 439;
- Бельгія – 1 175;
- Данія – 1 225,
- Австрія – 2 013;
- Польща – 355.
Коронавірусом в Україні станом на 20 березня заразилися 26 людей, троє з них померли.
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