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Факти / Світ

Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 20 березня

Станом на 20 березня у світі коронавірусом інфіковано 224 517 осіб. Водночас вилікувалися вже 86 025 пацієнтів.

Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 10 030 осіб. Найбільше заражених у Китаї – 81 193 людини.

Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих у країні становить 41 035, нова хвороба вбила вже 3 405 осіб.

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На третьому місці за кількістю хворих Іран. Тут зафіксовано 18 407 заражених та 1 284 смерті.

Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

  • Німеччина – 15 320;
  • Франція – 11 010;
  • Іспанія – 18 077;
  • Нідерланди – 2 488;
  • Норвегія – 1 471;
  • Швейцарія – 4 164;
  • Швеція – 1 439;
  • Бельгія – 1 175;
  • Данія – 1 225,
  • Австрія – 2 013;
  • Польща – 355.

Коронавірусом в Україні станом на 20 березня заразилися 26 людей, троє з них померли.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.

Фото: Dreamstime

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