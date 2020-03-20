Станом на 20 березня у світі коронавірусом інфіковано 224 517 осіб. Водночас вилікувалися вже 86 025 пацієнтів.

Від ускладнень, викликаних захворюванням, померли 10 030 осіб. Найбільше заражених у Китаї – 81 193 людини.

Масштабний спалах нового коронавірусу спостерігається також в Італії. Загальна кількість хворих у країні становить 41 035, нова хвороба вбила вже 3 405 осіб.

Читайте: Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

На третьому місці за кількістю хворих Іран. Тут зафіксовано 18 407 заражених та 1 284 смерті.

Ситуація із захворюванням на коронавірус у країнах Європи:

Німеччина – 15 320;

Франція – 11 010;

Іспанія – 18 077;

Нідерланди – 2 488;

Норвегія – 1 471;

Швейцарія – 4 164;

Швеція – 1 439;

Бельгія – 1 175;

Данія – 1 225,

Австрія – 2 013;

Польща – 355.

Коронавірусом в Україні станом на 20 березня заразилися 26 людей, троє з них померли.

Усе, що треба знати про карантин в Україні через поширення Covid-19, дивіться в онлайні на Фактах ICTV.