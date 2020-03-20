Уряд Польщі може продовжити до середини квітня заборону на в’їзд іноземців до країни через епідемію коронавірусу.

Рішення про продовження заборони вже ухвалене. Уряд офіційно оголосить про це наступного тижня.

Продовження заборони покликане обмежити в’їзд в Польщу в період Великодня.

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Якщо поляки захочуть повернутися на свята, їм доведеться провести 14-денний карантин.

Тому повернення незадовго до свят означатиме неможливість вийти з дому.

Великдень у Польщі святкують 12 квітня.

Нагадаємо, з 13 березня у Польщі діє тимчасове закриття кордонів для іноземців.

В країну пускають тільки громадян Польщі та тих, хто має дозвіл на проживання.

Джерело: RMF24