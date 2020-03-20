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США призупиняють видачу віз на невизначений термін через коронавірус

Сполучені Штати призупинили надання візових послуг у всіх посольствах і консульствах через пандемію коронавірусу.

Про це йдеться в повідомленні Державного департаменту США.

Посольства і консульства скасують всі звичайні візи для імміграційних і неімміграційних випадків з 20 березня 2020 року.

Візові центри працюватимуть тільки з терміновими і невідкладними випадками.

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Водночас послуги залишаються доступними для громадян США.

Також ситуація не впливає на програму безвізового в’їзду в Америку.

До речі, через пандемію коронавірусу президент США Дональд Трамп вирішив провести щорічний саміт G7  за допомогою відеоконференцзв’язку.

Джерело: Держдепартамент США

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