Світ веде війну з Covid-19, потрібні нестандартні методи – генсек ООН

Світ перебуває у стані війни з коронавірусом, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Спілкуючись із журналістами у форматі відеоконференції, Гутерріш закликав світових лідерів запропонувати термінову і скоординовану відповідь на кризу, викликану пандемією.
– Світ стоїть перед обличчям спільного ворога. Ми у стані війни з вірусом, – сказав він.
Генсек ООН підкреслив, що для боротьби з коронавірусом не підійдуть стандартні інструменти.
Читайте: Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 20 березня
– Креативність реакції повинна відповідати унікальній природі кризи, а магнітуда нашої відповіді – її масштабу, – заявив він.
Нагадаємо, через спалах коронавірусу Рада ООН відклала усі засідання, заплановані на поточному тижні.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQoJPHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iNzkyIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iRmFrdHlfT3V0c3RyZWFtIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCgk8c2NyaXB0Pg0KCQlpZiAod2luZG93LmlubmVyV2lkdGggPD0gNzY3KSB7DQoJCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJCX0NCgk8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19mYWt0eV9jb250ZW50X2Jhbm5lciAtLT4NCjxkaXYgaWQ9J2Rpdi1ncHQtYWQtMTQ4MjQ4NjM1NDE4Mi0wJz4NCjxzY3JpcHQgIGFzeW5jIGRlZmVyPg0KZ29vZ2xldGFnLmNtZC5wdXNoKGZ1bmN0aW9uKCkgeyBnb29nbGV0YWcuZGlzcGxheSgnZGl2LWdwdC1hZC0xNDgyNDg2MzU0MTgyLTAnKTsgfSk7DQo8L3NjcmlwdD4NCjwvZGl2Pg==