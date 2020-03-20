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Факти / Світ

Світ веде війну з Covid-19, потрібні нестандартні методи – генсек ООН

Світ перебуває у стані війни з коронавірусом, заявив генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Спілкуючись із журналістами у форматі відеоконференції, Гутерріш закликав світових лідерів запропонувати термінову і скоординовану відповідь на кризу, викликану пандемією.

– Світ стоїть перед обличчям спільного ворога. Ми у стані війни з вірусом, – сказав він.

Генсек ООН підкреслив, що для боротьби з коронавірусом не підійдуть стандартні інструменти.

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– Креативність реакції повинна відповідати унікальній природі кризи, а магнітуда нашої відповіді – її масштабу, – заявив він.

Нагадаємо, через спалах коронавірусу Рада ООН відклала усі засідання, заплановані на поточному тижні.

Джерело: ТАСС

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