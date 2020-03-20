Трамп скасував червневий саміт G7 у США через коронавірус

Через пандемію коронавірусу президент США Дональд Трамп вирішив провести щорічний саміт G7 у червні за допомогою відеоконференцзв’язку.

Через поширення вірусу Трамп не запрошуватиме інших лідерів країн, як спочатку планувалося.

Американський лідер планував прийняти лідерів Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії на своєму приватному гольф-курорті в Маямі.

Це рішення піддалося критиці, тому Трамп вирішив перевезти саміт до своєї заміської резиденції Кемп-Девід.

Читайте: Коронавірус в Україні та світі: кількість хворих на 20 березня

Тепер лідери зберуться через відеозв’язок, щоб “кожна країна могла зосередити усі свої ресурси, щоб зреагувати на медичні та економічні виклики Covid-19”, повідомив офіційний представник Білого дому Джадд Дір.

Нагадаємо, країни Великої сімки у своїй заяві назвали Covid-19 глобальною кризою охорони здоров’я.