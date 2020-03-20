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Факти / Світ

У Польщі введуть режим епідемії через коронавірус

У Польщі в зв’язку з поширенням коронавірусу оголосили про епідемію.

Про це на прес-конференції заявив прем’єр-міністр країни Матеуш Моравецький.

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Також з метою запобігання поширенню коронавірусу ухвалено рішення відмінити заняття в навчальних закладах до Великодня – 14 квітня.

– Це важке рішення, але важливе і необхідне для того, щоб не сталося ще більшого поширення коронавірусу, – сказав Моравецкій.

Всього в Польщі виявили 378 випадків коронавірусу. З них шість осіб померли і один видужав.

Міністр охорони здоров’я Польщі Шумовський спрогнозував, що у найближчі дні кількість хворих на коронавірус може зрости до 1-2 тис., а найближчими тижнями сягнути позначки у 10 тис.

Раніше Факти ICTV писали, що США призупиняють видачу віз на невизначений термін через коронавірус.

Джерело: Polskie Radio

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