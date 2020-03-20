В Італії від коронавірусу померла ще одна українка.
Про це повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.
62-річна жінка проходила лікування в госпіталі міста Романо-ді-Ломбардія у провінції Бергамо.
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– Зв’язок з лікарнею вже встановили, а родичів померлої поінформували, – каже Сергій Погорельцев, директор Департаменту консульської служби МЗС.
Як писали Факти ICTV, 13 березня від коронавірусу в Італії померла громадянка України 66-річна Раїса Малишева. Жінка працювала у провінції Брешія.
Фото: Dreamstime
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