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В Італії від коронавірусу померла ще одна українка

В Італії від коронавірусу померла ще одна українка.

Про це повідомила прес-секретар Міністерства закордонних справ Катерина Зеленко.

62-річна жінка проходила лікування в госпіталі міста Романо-ді-Ломбардія у провінції Бергамо.

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– Зв’язок з лікарнею вже встановили, а родичів померлої поінформували, – каже Сергій Погорельцев, директор Департаменту консульської служби МЗС.

Як писали Факти ICTV, 13 березня від коронавірусу в Італії померла громадянка України 66-річна Раїса Малишева. Жінка працювала у провінції Брешія.

Фото: Dreamstime

Джерело: Українська правда

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