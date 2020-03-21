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Факти / Світ

Карта поширення коронавірусу онлайн – статистика

Станом на 21 березня у світі інфіковано коронавірусом 261 886 осіб. Вилікуватися від хвороби вдалося 88 тис. пацієнтів. 11 167  людей – померли.

Найбільшу кількість випадків зафіксували у Китаї – там заразилися 81 193 особи. В Італії інфікувалися 47 021 осіб, а померло – 4 032.

Третю позицію за кількістю заражених коронавірусом посідає Іран. Загальна кількість хворих у країні становить 19 644.

Читайте: Карантин в Україні – все, що потрібно знати і останні новини

Станом на 21 березня в Україні лабораторно підтверджено 41 випадків Covid-19, троє з них – летальні.

Раніше Факти ICTV писали, де пройти тест на коронавірус у Києві та регіонах.

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