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Факти / Світ

На церемонії усі були в масках: у Словаччині обрали нового прем’єра

Президент Словаччини Зузана Чапутова призначила новий уряд на чолі з прем’єр-міністром Ігорем Матовичем.

Чотиристоронній коаліційний уряд вступив на посаду в Словаччині в суботу.

Усі присутні на церемонії приведення до присяги президента Зузана Капутова були в захисних масках і рукавичках.

Читайте: На тлі поширення коронавірусу: королева Єлизавета ІІ вручила нагороди у рукавичках

Уряд очолює Ігор Матович, чия правоцентристська партія OĽaNO набрала 25% голосів 29 лютого.

Нагадаємо, у Словаччині наразі зареєстровано 137 підтверджених випадків коронавірусу.

Джерело: AP

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