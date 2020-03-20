Наразі у світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу.

Про це на прес-конференції повідомила експерт ВООЗ Марія ван Керхоув.

За її словами, науково-дослідні центри у всьому світу прискорюють розробку вакцини від коронавірусу, і вже зараз починаються їхні клінічні випробування.

– Пройде певний час, перш ніж у нас буде вакцина, яка зможе використовуватися, але роботи ведуться, і ми дуже вдячні всім партнерам, які проводять ці клінічні випробування, – підкреслила Керхоув.

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Водночас, директор програми ВООЗ з надзвичайних ситуацій Майкл Раян зазначив, що, хоча роботи зі створення вакцин ведуться з безпрецедентною швидкістю, всі необхідні випробування повинні бути проведені з дотриманням всіх заходів безпеки.

– Єдине, що може бути небезпечніше поганого вірусу – це погана вакцина. Якщо нам вдасться розробити ефективну вакцину, ми повинні будемо забезпечити, щоб ця вакцина була доступна для всіх, – сказав він.

Нагадаємо, 18 березня у ВООЗ заявили про початок тестування вакцини від коронавірусу Covid-19.

Джерело: ВООЗ