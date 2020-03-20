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Ватикан відпустив гріхи лікарям і тим, хто заразився на коронавірус

Святий престол вирішив відпустити гріхи католикам, які заразилися коронавірусом, а також їхнім родичам, лікарям і всім, хто за ними доглядає і ризикує заразитися заради допомоги.

Відповідну постанову опублікувала прес-служба Ватикану.

– Гріхи їм будуть відпущені без очної сповіді, їм буде досить подивитися трансляцію декількох служб, читати молитви з чотками, щонайменше протягом півгодини читати Писання і бути в думках чистими від гріхів.

Читайте: У Ватикані зафіксували перший випадок коронавірусу 

Церква також пообіцяла відпустити всі гріхи вмираючим католикам, якщо вони цього хочуть і якщо вони в житті регулярно вимовляли хоча б деякі молитви.

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