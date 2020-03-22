Довідник з протидії і лікування коронавірусу від китайських лікарів переклали російською

Фонд китайського мільярдера Джека Ма організував видання та переклад російською мовою методичних рекомендацій з боротьби з вірусом Covid-19 на підставі досвіду клініки університету китайського міста Чжедзян.
Тому тепер кожен може завантажити 69-сторінковий довідник з протидії та лікування коронавірусу.
Однак цей документ не є офіційним, який би схвалив МОЗ України.
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До слова, наразі у світі розробляються близько 20 вакцин проти коронавірусу. Науково-дослідні центри у всьому світі прискорюють їхню розробку і вже починаються клінічні випробування.
Так, компанія власника Хоффенхайма повідомила, що близька до створення вакцини від коронавірусу.
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