PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Світ

Коронавірус в Польші: кількість жертв зростає

У Польщі підтвердилися 16 нових випадків зараження коронавірусом. Всього станом на 22 березня в країні зафіксували 563 випадків Covid-19, з них сім осіб померли від хвороби, а одна одужала.

У лікарні міста Познань померла 37-річна жінка, яка була в тяжкому стані з супутніми захворюваннями.

У Польщі в заходах з протидії коронавирусу задіяно понад 4 тис. військовослужбовців.

Читайте: Протидія коронавірусу: в Києві дезінфікуватимуть житлові будинки

Також в рамках акції евакуації повітряним шляхом поляків з різних міст світу додому (LOT do domu) в Польщу евакуювали понад 20 тис. осіб, ще 45 тис. також планують повернутися додому.

Раніше Факти ICTV писали, що МОЗ закликає студентів старших курсів медичних вищих навчальних закладів приєднатися до боротьби з коронавірусом.

Джерело: Ministerstwo Zdrowia

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка