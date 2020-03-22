У Польщі підтвердилися 16 нових випадків зараження коронавірусом. Всього станом на 22 березня в країні зафіксували 563 випадків Covid-19, з них сім осіб померли від хвороби, а одна одужала.

W sumie liczba osób zakażonych koronawirusem: 563/7(wszystkie pozytywne przypadki/w tym osoby zmarłe). — Ministerstwo Zdrowia (@MZ_GOV_PL) March 22, 2020

У лікарні міста Познань померла 37-річна жінка, яка була в тяжкому стані з супутніми захворюваннями.

У Польщі в заходах з протидії коронавирусу задіяно понад 4 тис. військовослужбовців.

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Також в рамках акції евакуації повітряним шляхом поляків з різних міст світу додому (LOT do domu) в Польщу евакуювали понад 20 тис. осіб, ще 45 тис. також планують повернутися додому.

Раніше Факти ICTV писали, що МОЗ закликає студентів старших курсів медичних вищих навчальних закладів приєднатися до боротьби з коронавірусом.

Джерело: Ministerstwo Zdrowia